Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Советник Трампа допустил введение новых пошлины на товары из Китая в случае споров

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Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
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В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
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Ну и замыкает топ-5 самых экономичных японских кроссоверов трехлетний Mazda CX-5 первой генерации с расходом 6,3 литра на 100 км пути.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
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Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
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Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
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Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.
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Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
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Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
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Общество

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Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
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Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

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