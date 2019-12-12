Политика
Lenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Политика
Скабеева высмеяла слова Зеленского о «ничьей» на саммите в Париже
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о ничьей на переговорах в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Путин рассказал о главном событии 2020 года
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Единоборства
Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну
Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
Авто
Составили топ-5 самых экономичных трехлетних японских кроссоверов
Ну и замыкает топ-5 самых экономичных японских кроссоверов трехлетний Mazda CX-5 первой генерации с расходом 6,3 литра на 100 км пути.
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Политика
Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы
Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.
Авто
Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Единоборства
Нурмагомедов пообещал избить Фергюсона
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Общество
Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в покупке двух игроков «Зенита»
Руководство американского клуба, который находится в управлении легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, предложило «Зениту» 27 миллионов евро за двух аргентинских игроков.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Космос
В Европе в 2025 году запустят зонд – сборщик космического мусора
Зонд ClearSpace-1 будет первым аппаратом, собирающим и уничтожающим космический мусор.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.