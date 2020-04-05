Политика
ТАССТрамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны.
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Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть
Эхо Москвывчера в 18:09
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Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Общество
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Энергетика
Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти
Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Политика
Комиссия Думы проверяет материалы Meduza и Deutche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны изучает материалы о действиях России по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в ряде иностранных СМИ, в том числе Meduza и Deutche Welle.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Общество
Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске
По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Технологии
RdpGamepad позволяет играть с помощью геймпада Xbox на удалённом PC
Модуль называется RdpGamepad и позволяет обмениваться данными с компьютером, используя канал Remote Desktop Virtual Channel и виртуальную копию геймпада на удалённом рабочем столе.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Гузеева назвала критиков «уродами» и пожелала им смерти
Лариса Гузеева решила жестко ответить своим критикам в соцсетях. Телеведущая решила закрыть комментарии.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Кино