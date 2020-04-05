Политика

ТАССТАССТрамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны.
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Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Известиявчера в 19:07

Трамп подтвердил вероятность ввода пошлин на иностранную нефть

News.ruвчера в 18:18

Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть

Интерфаксвчера в 18:07

Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть

Эхо Москвывчера в 18:09

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Газета.Ruвчера в 18:00

Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США

Lenta.ruвчера в 18:00

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

ТАССвчера в 17:53
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 03 апреля в 10:26
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:33
Энергетика

Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Правда УрФО 03 апреля в 13:06
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Политика

Комиссия Думы проверяет материалы Meduza и Deutche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны изучает материалы о действиях России по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в ряде иностранных СМИ, в том числе Meduza и Deutche Welle.
ТАСС 06:28
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 03 апреля в 08:14
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Live24 05:21
Технологии

RdpGamepad позволяет играть с помощью геймпада Xbox на удалённом PC

Модуль называется RdpGamepad и позволяет обмениваться данными с компьютером, используя канал Remote Desktop Virtual Channel и виртуальную копию геймпада на удалённом рабочем столе.
Игромания.ру 04:26
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости вчера в 13:57
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

РИА Новости 01:35
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 05:00
Шоу-бизнес

Гузеева назвала критиков «уродами» и пожелала им смерти

Лариса Гузеева решила жестко ответить своим критикам в соцсетях. Телеведущая решила закрыть комментарии.
Pravda.Ru 05:16
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня вчера в 11:34
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