Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны.

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

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