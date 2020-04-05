Будьте в Плюсе
Главное
Политика
Ещё 
США
Политика
Ещё 
Интересное
Политика
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Политика
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
ИнтерфаксИнтерфакс
Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть
Комсомольская правда
  • Известия0:33
Смотрите также
Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения пошлин на импортируемую нефть, чтобы таким образом защитить энергетический сектор страны.В источнике
Оценить
30
28
Подробнее о событии
alt

Трамп подтвердил возможность введения пошлин на иностранную нефть

Life.ru 19:11
alt

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Известия 19:07
alt

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

ТАСС 17:53
реклама
Ещё по теме
Главное