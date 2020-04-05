Политика
ТАССТрамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны.
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Трамп не намерен вводить пошлины для России и Саудовской Аравии из-за цен на нефть
Коммерсантъвчера в 19:16
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Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин оценил отношение предприятий Москвы к мерам против COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Политика
Трамп направил в Нью-Йорк военных медиков для борьбы с пандемией
Президент Дональд Трамп объявил на брифинге в Белом доме, что направил 1 тыс. военных медиков в штат Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом.
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Происшествия
Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Культура
The Telegraph (Великобритания): после пандемии вы должны посетить этот сказочный город в первую очередь, и вот почему (The Telegraph UK)
Моя первая поездка в Санкт-Петербург состоялась в 1983 году, когда я был школьником, город назывался Ленинград, а холодная война казалась вечной.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Трамп увольняет инспектора, из-за которого начинался импичмент
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс извещение о том, что он намерен освободить от должности генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который принял жалобу от информатора, ставшую поводом для начала процедуры импичмента.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Авто
КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели
Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Происшествия
Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
В феврале экс-главе петербургского "Метростроя" вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом
Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Чувашии
Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе подтвержден третий случай заболевания коронавирусом.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Политика
В США заявили, что полностью оплатили российскую помощь
Многих по обе стороны океана волновал вопрос, отправила ли Россия 60 тонн оборудования в качестве подарка или продала Штатам аппараты ИВЛ, медицинские маски, респираторы и пр. Президент США Дональд Трамп, которого напрямую спросили об отправке из России грузового самолета, ушел от ответа, просто заявив, что он будет рад принимать подобные поставки каждый день.
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.