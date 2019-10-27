Армия и оружие

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанТрамп объявил о ликвидации лидера ИГ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. "Лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади мертв", - заявил Трамп во время пресс-конференции.
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Трамп рассказал о значимой роли собаки в ликвидации главаря ИГ

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Как ликвидировали лидеров исламистских террористических организаций

ТАССвчера в 10:57
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WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
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На аль-Багдади вывел его помощник

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Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
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Газета.Ru вчера в 13:18
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Специалисты аналитического агентства "Автостат" назвали 10 самых популярных моделей SUV, которыми владеют россияне Как сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ», на 1 инюня 2019 года в РФ зарегистрировано свыше 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляет 23% всего легкового автопарка.
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В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
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РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
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В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

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Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
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Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля

В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ вчера в 11:11
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Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября

Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Профиль вчера в 08:52
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
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В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
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