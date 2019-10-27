Армия и оружие
Sputnik ТаджикистанТрамп объявил о ликвидации лидера ИГ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. "Лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади мертв", - заявил Трамп во время пресс-конференции.
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Трамп рассказал о значимой роли собаки в ликвидации главаря ИГ
Национальная служба новостейвчера в 18:01
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Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Американский журнал Rolling Stone составил ТОП-30 самых страшных сериалов в истории. Рейтинг опубликовали на сайте издания.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае
В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Специалисты аналитического агентства "Автостат" назвали 10 самых популярных моделей SUV, которыми владеют россияне Как сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ», на 1 инюня 2019 года в РФ зарегистрировано свыше 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляет 23% всего легкового автопарка.
Политика
Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США
«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Общество
Около 280 помещений признаны непригодными для проживания после наводнения в Приамурье
Средства планируется направить на приобретение или строительство 128 жилых помещений и проведение капитального ремонта в 474 жилых объектах.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Спорт
IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии
Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Армия и оружие
Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД
Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Общество
Крупнейшим торговым сетям массово отказывают в лицензии на алкоголь
Крупнейшим торговым сетям, среди которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), массово отказывают в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртным.
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября
Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.