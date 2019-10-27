Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. "Лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади мертв", - заявил Трамп во время пресс-конференции.

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Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

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Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

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