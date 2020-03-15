Политика

Взгляд.руВзгляд.руТрамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти

Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем». Трамп заявил, что «очень верит» в энергетическую сферу США, о которой необходимо «заботиться».
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Трамп назвал ОПЕК незаконным объединением

Известиявчера в 20:06

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

РБКвчера в 18:53

Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США

Lenta.ruвчера в 18:00

Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть

Интерфаксвчера в 18:07

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Газета.Ruвчера в 18:00

Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть

Эхо Москвывчера в 18:09

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

ТАССвчера в 17:53
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Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Происшествия

В Москве при пожаре на стройке коронавирусного центра погиб человек

Говорит Москва 03:25
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:37
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Здоровье

В Крыму для приема больных коронавирусом подготовлена горбольница №7

В настоящее время в больнице нет пациентов, составлен график работы персонала.
Вести.Севастополь вчера в 05:13
Политика

Путин продлил нерабочий режим в России до конца апреля

В Москве сегодня, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин, обращаясь по телевидению к нации, сообщил о продлении нерабочий режим в стране по 30 апреля с сохранением зарплаты.
Вестник СЗФО 02 апреля в 10:27
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Гаджеты

Утечка подтвердила некоторые характеристики i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K

Речь пока идёт о моделях Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.
Игромания.ру вчера в 17:28
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома

Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Актуальные Новости 03 апреля в 15:09
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.
МедиаПоток вчера в 08:32
Общество

На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования

Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 03:16
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
News.ru вчера в 11:53
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Футбол

УЕФА собирается завершить розыгрыш Лиги чемпионов до 3 августа

Глава УЕФА Александр Чеферин назвал сроки завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Vprognoze.ru 02:24
Здоровье

В Хабаровском крае выявлено больше десятка зараженных коронавирусом

Отмечается, что большинство из заболевших заразились на коронавирусом нового типа на территории Хабаровского края.
ИА Красная Весна 01:12
Здоровье

Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

РИА Новости 02:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о гибели двух сотрудников Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru вчера в 13:57
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
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