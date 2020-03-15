Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем». Трамп заявил, что «очень верит» в энергетическую сферу США, о которой необходимо «заботиться».

Здоровье Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.

Общество Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Путин продлил нерабочий режим в России до конца апреля В Москве сегодня, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин, обращаясь по телевидению к нации, сообщил о продлении нерабочий режим в стране по 30 апреля с сохранением зарплаты.

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Общество В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.

Общество Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным «Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.

Общество На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.