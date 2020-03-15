Политика
Взгляд.руТрамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти
Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем». Трамп заявил, что «очень верит» в энергетическую сферу США, о которой необходимо «заботиться».
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Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть
Эхо Москвывчера в 18:09
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Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Происшествия
В Москве при пожаре на стройке коронавирусного центра погиб человек
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Здоровье
В Крыму для приема больных коронавирусом подготовлена горбольница №7
В настоящее время в больнице нет пациентов, составлен график работы персонала.
Политика
Путин продлил нерабочий режим в России до конца апреля
В Москве сегодня, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин, обращаясь по телевидению к нации, сообщил о продлении нерабочий режим в стране по 30 апреля с сохранением зарплаты.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Гаджеты
Утечка подтвердила некоторые характеристики i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K
Речь пока идёт о моделях Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома
Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным
«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.
Общество
На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования
Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось
Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Футбол
УЕФА собирается завершить розыгрыш Лиги чемпионов до 3 августа
Глава УЕФА Александр Чеферин назвал сроки завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Здоровье
В Хабаровском крае выявлено больше десятка зараженных коронавирусом
Отмечается, что большинство из заболевших заразились на коронавирусом нового типа на территории Хабаровского края.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о гибели двух сотрудников Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.