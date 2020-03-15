Политика
Взгляд.руТрамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти
Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем». Трамп заявил, что «очень верит» в энергетическую сферу США, о которой необходимо «заботиться».
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Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен. Я всю жизнь был против ОПЕК, потому что это незаконный картель, монополия, можете назвать другими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАСвободная Пресса 00:05
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Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть
Эхо Москвывчера в 18:09
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