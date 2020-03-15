Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен. Я всю жизнь был против ОПЕК, потому что это незаконный картель, монополия, можете назвать другими словами.

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