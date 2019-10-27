Армия и оружие
КоммерсантъТрамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ.
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«Россия отлично повела себя»: Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади
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