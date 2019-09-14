Политика
RT на русскомТрамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что известно на данный момент о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.
Капитал страны 13:06
Политика
Украинцы в 1991 году хотели союза с Россией, — Кравчук
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году жители страны на референдуме голосовали не за «незалежность», а за союз с Россией, и надеялись сохранить тесные связи с ближайшими соседями.
Rusvesna.su 02:02
Политика
В скандале вокруг шпиона Смоленкова обнаружили странность
В истории предполагаемого шпиона ЦРУ и экс-сотрудника президентской администрации Олега Смоленкова есть много странностей.
Рамблер 12:14
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Футбол
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявление сестры Пола Уилана
Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление Элизабет Уилан, которая назвала незаконным содержание под стражей ее брата Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.
Российская газета 14:20
Авто
В Mitsubishi нашли замену Pajero
Японская компания Mitsubishi, похоже, определилась с заменой легендарной модели Pajero.
SpeedMe 03:40
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда вчера в 10:32
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Интернет
«ВКонтакте» запустил сервис для знакомств
TelecomDaily 12 сентября в 09:53
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro 12 сентября в 01:07
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Волейбол
Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении.
Нева Спорт 14:05
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Гаджеты
Huawei выпустила ноутбуки под управлением Linux из-за санкций США
Huawei начала в Китае поставки ноутбуков MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 под управлением Deepin Linux.
Ferra вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32