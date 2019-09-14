Политика
RT на русскомТрамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:01, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:01, Вашингтон
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Здоровье
О частоте стирки постельного белья рассказали специалисты
MedikForum.ru вчера в 20:15
Гаджеты
Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм
3DNews вчера в 07:12
Культура
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Общество
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК 13 сентября в 18:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Финансы
Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение
В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23
Политика
ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах
ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие использование животных и птиц для шпионажа в период "холодной войны".
Российская газета вчера в 22:01
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак
Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт вчера в 03:13
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Единоборства
Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде
Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.
Allboxing.ru вчера в 23:06
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС вчера в 11:24
Футбол
Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
Metaratings вчера в 03:09
Политика
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.
Политика Сегодня вчера в 14:48
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия вчера в 03:42
Происшествия
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
Известия вчера в 21:21
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Экономика
Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18