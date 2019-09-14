Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

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Трамп объявил об уничтожении сына Усамы бен Ладена

РБКвчера в 09:19

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русскомвчера в 09:29

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ruвчера в 09:20

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

Ведомостивчера в 09:37

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Интерфаксвчера в 13:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:01, Вашингтон

Жди мести: американцы убили сына бен Ладена

Вести.UZвчера в 13:50
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:01, Вашингтон
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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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