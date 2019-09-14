Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

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Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Трамп объявил об уничтожении сына Усамы бен Ладена

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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru09:20

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

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Трамп заявил о ликвидации сына Осамы бен Ладена

Коммерсантъ09:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон

Жди мести: американцы убили сына бен Ладена

Вести.UZ13:50
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
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