Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

РИА Новостивчера в 09:13

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАССвчера в 09:46

Трамп объявил об уничтожении сына Усамы бен Ладена

РБКвчера в 09:19

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русскомвчера в 09:29

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ruвчера в 09:20

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

Ведомостивчера в 09:37

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Интерфаксвчера в 13:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон

Жди мести: американцы убили сына бен Ладена

Вести.UZвчера в 13:50
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 15:25
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На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
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Российская газета вчера в 01:05
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Политика

Украинцы в 1991 году хотели союза с Россией, — Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году жители страны на референдуме голосовали не за «незалежность», а за союз с Россией, и надеялись сохранить тесные связи с ближайшими соседями.
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Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
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Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12 сентября в 12:19
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Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
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Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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В Ярославской области в аварии с автобусом погибло семь человек

В Ярославской области автобус попал в аварию. По предварительным данным, семь человек погибло, более 20 пострадало.
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Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

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В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине

В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
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В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
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Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

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Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни

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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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