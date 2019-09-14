Политика
RT на русскомТрамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
Известия вчера в 05:33
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс вчера в 09:56
Футбол
«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика
Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки беспилотников на НПЗ
Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу, 14 сентября наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману после атаки беспилотников на предприятия нефтегазовой компании государства.
Комсомольская правда 16:16
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Транспорт
Трамвай №60 в Петербурге начал работу в новом режиме
Кстати, всего на маршруте №60 ездят 24 современных вагона.
КП - Санкт-Петербург 10:20
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета 11:34
Наука
Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей
Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.
Ридус вчера в 09:54
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Экономика
В Ростовской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Donnews.ru 12 сентября в 16:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08