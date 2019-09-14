Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена. В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки беспилотников на НПЗ Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу, 14 сентября наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману после атаки беспилотников на предприятия нефтегазовой компании государства.

Авто Cadillac показал обновленный седан CT4 Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.

Политика Сноуден хочет получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Наука Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Кино Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Политика На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки» Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.