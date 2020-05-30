Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Фигурное катание
Бывший фигурист Максим Ковтун запел
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун начал карьеру певца.
Телеканал 360° вчера в 11:11
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Происшествия
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 22:34
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Общество
Минпросвещения России рекомендовало провести выпускные вечера 27 июня
Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня и выбрать формат (онлайн- или офлайн-режим) самим.
Don24 вчера в 10:51
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Технологии
Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10
С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru вчера в 23:18
Авто
Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 16:02
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru 15:22
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49