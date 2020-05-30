Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

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Трамп назвал журналистов CNN «больными неудачниками» за попытку обвинить Россию в организации протестов

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В организации беспорядков в США нашли «русский след». Трамп отреагировал: «Больные неудачники»

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