Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами: не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 14:45
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В городе Окленд штата Калифорния застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США в ходе массовых беспорядков.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
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РИА Новости вчера в 13:00
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
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