Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Трамп назвал журналистов CNN «больными неудачниками» за попытку обвинить Россию в организации протестов
Комсомольская правдавчера в 13:51
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Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon
RT на русском вчера в 22:32
Экономика
МСП Банк с 1 июня начнет выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
"МСП Банк вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России и с 1 июня начинает предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
ТАСС 29 мая в 09:47
Армия и оружие
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки пятого поколения проекта 545 «Лайка».
Ferra 29 мая в 13:03
Общество
229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае в результате ДТП погибли три человека.
Известия вчера в 22:44
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Происшествия
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
РИА Новости вчера в 14:14
Хоккей
Александр Овечкин завоевал свой девятый «Морис Ришар Трофи»
Известия Мордовии 28 мая в 06:00
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 29 мая в 04:00
Общество
Холодная погода в европейской части России ожидается с 2 июня
Температура на 5—6 °C ниже нормы ожидается на всей территории европейской части России со вторника, 2 июня.
RT на русском 00:35
Общество
В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса
Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
Происшествия
В ДТП под Саратовом три человека погибли и один пострадал
Три человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля Lada Granta с грузовиком на трассе в Саратовской области.
ТАСС 01:30
Здоровье
Алтайский Минздрав опроверг данные о сокращении врачей-травматологов
Алтайская правда вчера в 02:00
Здоровье
Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести ФМ вчера в 11:50
Политика
COVID-19 не остановил праймериз «Единой России»
Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов Выборы идут в онлайн Однако главный вопрос, который связан с онлайн-праймериз "Единой России", основанных на платформах блокчейна, заключается вовсе не в результатах голосования за партийных кандидатов на выборы.
News.ru вчера в 17:04
Общество
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Наука
Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезен
Исследователи провели четыре эксперимента на разных выборках испытуемых и выяснили, что в действительности тексты, написанные шрифтом Sans Forgetica оказались сложнее для понимания, а разница в помощи запоминанию между ним и Arial невелика и составляет только 1%, который можно списать на статистическую ошибку.
NewInform вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Общество
В Москве за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков
Известия вчера в 02:45
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru вчера в 13:07
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41