Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Общество Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг. 2K

Происшествия В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,3K

Общество Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции. 14

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 96

Происшествия При падении лифта в Благовещенске пострадали люди Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы. 12

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства. 29

Политика Трамп решил отложить саммит G7 до сентября Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне. 194

Энергетика Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.

Происшествия МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе. 126

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 651

Происшествия Еще 5 человек заболели коронавирусом в Бердске Еще 5 человек заболели коронавирусом в Бердске. Круг контактов заразившихся устанавливается.

Наука Найден ключ к лечению болезни Паркинсона Сегодня ученые разработают над синтетической формой PGE1/PGA1, активирующей Nurr1, тем самым обращая вспять или останавливая развитие болезни Паркинсона.

Хоккей Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.