Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Трамп назвал журналистов CNN «больными неудачниками» за попытку обвинить Россию в организации протестов
Комсомольская правдавчера в 13:51
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Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС.
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Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
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ТК Звезда вчера в 21:49
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета вчера в 20:38
Общество
В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных
SM News 29 мая в 09:50
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Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
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«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
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Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства.
ФАН 28 мая в 23:29
Армия и оружие
Защитники ДНР уничтожили позиции карателей, обстрелявших жилые районы
Новостной фронт вчера в 04:24
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Энергетика
Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране
По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК вчера в 10:08
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Еще 5 человек заболели коронавирусом в Бердске
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Энергетика
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В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Наука
Найден ключ к лечению болезни Паркинсона
Сегодня ученые разработают над синтетической формой PGE1/PGA1, активирующей Nurr1, тем самым обращая вспять или останавливая развитие болезни Паркинсона.
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Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Елена сообщила, "давно простила" Евгения Петросяна и желает ему "радостной и светлой" жизни. Петросян и Степаненко развелись в 2018 году.
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Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Общество
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета
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Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42