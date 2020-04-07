Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

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Авто В России дешевеют подержанные автомобили Автомобили Lada моделей Samara, Priora и Kalina сбавили в цене по 7%.

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Общество В России выявлен рост числа банкротств граждан За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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Происшествия В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.

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