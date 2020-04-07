Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

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Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Армия и оружие Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

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Здоровье Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все "Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

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Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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