Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп поговорил по телефону с Путиным

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома. По информации американских властей, Трамп заявил о готовности помочь России в противодействии распространения коронавируса.
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"Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", - отметил Дир в опубликованном в Twitter
 сообщении.
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ТАСС 14:40
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В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

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Общество

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Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 несмотря на коронавирус идет по плану

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Экономика

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