с чего всё началось

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома. По информации американских властей, Трамп заявил о готовности помочь России в противодействии распространения коронавируса.

Трамп поговорил по телефону с Путиным

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