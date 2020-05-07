с чего всё началось

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 647

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 319

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 495

Происшествия Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.

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Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. 4

Происшествия Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. 281

Здоровье Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива». 2

Гаджеты MSI: на разгон Comet Lake-S можно не рассчитывать, большая часть процессоров работает на пределе Являясь производителем материнских плат, MSI наверняка получила немало инженерных и тестовых образцов новых процессоров поколения Comet Lake-S, поэтому в эксперименте по разгону участвовала большая выборка, и результирующая статистика должна отражать близкое к реальному положение вещей.

Политика Трамп назвал причину пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР. 1

Политика Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ» Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".

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