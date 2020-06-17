Политика
Газета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration представляет собой шутер от первого лица с элементами стратегии, создателем которого является независимая студия V1 Interactive.
Evo-rus.com 01:46
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Здоровье
Объяснен стремительный рост заражений коронавирусом в Бразилии
Названы причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии.
Lenta.ru 20:39
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 15 июня в 06:34
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Гаджеты
Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать еще в марте текущего года.
Goroday.ru 19:34
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Армия и оружие
Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Происшествия
Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман
Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39