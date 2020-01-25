Политика
Lenta.ruТрамп показал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте. По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
Политика
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Армия и оружие
Пакистан утверждает, что Индия рискует разжечь гонку вооружений, закупив у России ЗРК С-400
Исламабад выразил обеспокоенность в связи с решением Индии закупить российские системы противоракетной обороны С-400, заявив, что это приведет к началу «ненужной гонки вооружений» в регионе.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса
В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона
Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Хоккей
Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
Названы причины заболевания раком в Башкирии
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на пресс-завтраке в «Коммерсанте-Уфа» назвал причины роста онкологии в республике.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Общество
Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьниным днем необычно, творчески.