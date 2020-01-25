Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп показал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте. По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят.
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Трамп опубликовал логотип Космических сил США

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Трамп представил эмблему Космических сил США

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В Сети высмеяли новый логотип космических войск США

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Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами

Газета.Ru17:20

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ru17:20

Трамп презентовал логотип Космических сил США

РЕН ТВ17:19

Трамп представил эмблему Космических сил США

РБК19:49
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
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Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
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Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
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Исламабад выразил обеспокоенность в связи с решением Индии закупить российские системы противоракетной обороны С-400, заявив, что это приведет к началу «ненужной гонки вооружений» в регионе.
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Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
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В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
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Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»

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Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп

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