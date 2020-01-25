Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте. По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят.

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