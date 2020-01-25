Политика
Lenta.ruТрамп показал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте. По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят.
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Армия и оружие
Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана
Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Биатлон
Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
Политика
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.
Общество
Китайский Новый год наступит 25 января
Китайцы отметят свой Новый год в пятницу, 25 января. Именно с этого дня Белая Металлическая Крыса официально станет символом 2020 года.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб
Пресс-служба управления столичной Госавтоинспекции сообщает о массовом ДТП на севере Москвы. В результате погиб один человек.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе
В Германии неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в общине Рот-ам-Зе. В результате погибли шесть человек.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Само устройство считается узкоспециализированным.
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Туристам из РФ не рекомендовано отправляться в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.
Гаджеты
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo
Компания Microsoft выпустила предварительную сборку для Surface Duo. Разработчики обсудили возможность их создания для Windows 10X.
Экономика
Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года
Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
Кино
«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".