Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп показал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте. По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят.
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Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами

Газета.Ru17:20

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Трамп представил эмблему Космических сил США

РБК19:49

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ru17:20

Трамп презентовал логотип Космических сил США

РЕН ТВ17:19

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

РИА Новости17:07
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Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.
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Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

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Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
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Компания Microsoft выпустила предварительную сборку для Surface Duo. Разработчики обсудили возможность их создания для Windows 10X.
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Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года.
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Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
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