Политика

REGNUMREGNUMТрамп показал однопартийцам стенограмму первого разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп показал группе сенаторов от Республиканской партии стенограмму апрельского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил сенатор-республиканец Кевин Крамер 14 ноября в комментарии CNN.
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Трамп показал однопартийцам стенограмму первого разговора с Зеленским

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США показали стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

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