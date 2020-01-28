Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Посол: США не интересует ответ палестинцев на «сделку века» в краткосрочной перспективе

ТАСС17:13

Трамп раскрыл детали «сделки века»

РЕН ТВ13:11

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Интерфакс12:31

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

РБК13:46

Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем

Коммерсантъ15:42

Мир на 80 страницах: Дональд Трамп представил «сделку века»

Известия15:06

План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран

РИА Новости16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество

В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса

Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:25
Общество

Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
REGNUM 17:29
Политика

МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»

Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Экономика сегодня 14:20
Происшествия

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 03:41
Политика

Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Наша версия 01:43
Футбол

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Российская газета 17:08
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

РИА Новости вчера в 19:25
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 07:29
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК 15:59
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный вчера в 20:39
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Общество

В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Lenta.ru 17:01
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК вчера в 21:22
Футбол

Комличенко стал игроком «Динамо»

Спорт-Экспресс 25 января в 12:34
Общество

Родители девочки, пять лет прожившей в больнице, не пришли в суд

REGNUM 03:38
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
РИА Новости 14:44
Общество

Китайцам закрыли въезд в Россию

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:25
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия 25 января в 22:20
Теннис

Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Inc-news.ru 08:36
Гаджеты

Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
News.ru вчера в 06:15
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 вчера в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное