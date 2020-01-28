Политика
ИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить283
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество
В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса
Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Происшествия
Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям
Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Политика
Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Футбол
Комличенко стал игроком «Динамо»
Армия и оружие
Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
Общество
Китайцам закрыли въезд в Россию
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.