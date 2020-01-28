Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

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Происшествия Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

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