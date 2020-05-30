Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

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