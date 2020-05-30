Общество

РИА НовостиРИА НовостиТрамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

РБК11:41

В США начались столкновения перед Белым домом

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Трамп из Белого дома погрозил протестующим «самыми злобными собаками»

Lenta.ru09:51

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

RT на русском09:49

Трамп похвалил работу сотрудников спецслужб во время протестов у Белого дома

ТАСС09:39

Трамп похвалил свою охрану за то, что «не мог бы чувствовать себя еще более защищенным»

Вести.Ru10:10
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России.
ТАСС 05:57
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Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

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Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Общество

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru 11:30
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Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Космос

Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты

LentaChel.ru вчера в 11:20
Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru 28 мая в 17:00
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Шоу-бизнес

Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать

Напомним, в прошлом году были обнародованы официальные доходы Лепса, Шнурова и других звезд.
Российская газета 10:24
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Здоровье

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 07:24
Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело

Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
REGNUM 06:28
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Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
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Происшествия

Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области

Известия 10:30
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
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Видеокарта Intel Xe DG1 проигрывает GeForce GTX 1050 Ti, но это сейчас мало что значит

В тесте 3DMark Fire Strike видеокарта Intel Xe DG1 набрала 5960 баллов.
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