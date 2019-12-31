Политика
Lenta.ruТрамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
29 декабря стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии спецслужб.
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с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.78.ru10:41
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Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург10:11
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Политика
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