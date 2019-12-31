с чего всё началось

29 декабря стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии спецслужб.

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Политика Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Политика Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.

Общество Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.

Общество Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.

Технологии Будущее — в цифрах и фактах 1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.

Кино Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.