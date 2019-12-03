Политика

REGNUMREGNUMТрамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

РИА Новости18:32

Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев по импичменту

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В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

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Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа

Российская газета17:02

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

REGNUM19:14

Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа

Коммерсантъ19:22

Трамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Газета.Ru20:42
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Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Российская газета 21:14
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Кино

Самый кассовый злодей: почему зритель сочувствует «Джокеру»?

«Джокер» с бюджетом в 60 млн долларов собрал в прокате больше миллиарда.
МИР 24 вчера в 02:07
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину

РБК 09:41
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru вчера в 12:06
Политика

Путин разрешил использовать свастику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.
Lenta.ru 10:00
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru 15:06
Авто

Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

РИА Новости 30 ноября в 22:38
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Известия 20:41
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 10:49
Общество

В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
РИА Новости 21:31
Футбол

Глушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками.
ProstoProSport 14:43
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия 07:21
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:38
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общественная электронная газета 00:46
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
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