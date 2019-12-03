Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

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Происшествия СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

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Общество Батрутдинов назвал главную проблему россиянок Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.

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