Общество

RT на русскомRT на русскомТрамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания.
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Президент США Дональд Трамп похвалил
 работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания, проходивших в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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