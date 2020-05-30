с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания.

Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

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