Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп похвалил республиканцев за доклад по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев с опровержением основных доводов, выдвинутых демократами в рамках разбирательства по импичменту. Американский президент написал об этом на своей странице в Twitter.
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев по импичменту

ТАССвчера в 19:02

В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

РБКвчера в 17:51

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 17:02

Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа

Коммерсантъвчера в 19:22

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

REGNUMвчера в 19:14

Трамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Газета.Ruвчера в 20:42
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Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Политика

Трамп прилетел в Лондон на саммит НАТО

Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:05
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Российская газета вчера в 21:43
Кино

Опубликован новый тизер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Мойка78 вчера в 07:46
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ 01 декабря в 15:58
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Игромания.ру 01 декабря в 11:23
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 будет доступно до середины января

Один из пользователей Сети, называющий себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления до Windows 10.
Newsler.ru вчера в 04:15
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru вчера в 12:59
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Известия вчера в 20:41
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Футбол

Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Известия вчера в 15:36
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе

Известия 01 декабря в 15:43
Происшествия

Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Чита.Ру вчера в 00:22
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
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