Политика
Экономика сегодняТрамп похвалил республиканцев за доклад по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев с опровержением основных доводов, выдвинутых демократами в рамках разбирательства по импичменту. Американский президент написал об этом на своей странице в Twitter.
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Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
Трамп прилетел в Лондон на саммит НАТО
Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО.
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Кино
Опубликован новый тизер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Автоспорт
Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»
Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Игры
Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях
В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 будет доступно до середины января
Один из пользователей Сети, называющий себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления до Windows 10.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Общество
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе
Происшествия
Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите
Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.