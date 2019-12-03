Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях после прочтения доклада республиканцев по импичменту, передает РИА "Новости". Он отметил, что очень доволен документом. Трамп уточнил, что читал доклад во время перелета в Лондон на встречу НАТО.
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев по импичменту

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В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

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Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

REGNUMвчера в 19:14

Трамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Газета.Ruвчера в 20:42
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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
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Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Футбол

Обошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
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Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря

Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.
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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru вчера в 06:48
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Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Армия и оружие

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
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Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

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Спорт

Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу

В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

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Политика

Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции

В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
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Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
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Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
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В Барнауле иномарка снесла остановку с людьми

В центральном районе Барнаула сегодня, 3 декабря, иномарка на огромной скорости врезалась в остановку общественного транспорта, возле которой находились люди.
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Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
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Игры

По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени

Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
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Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com).
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Экономика

Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
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