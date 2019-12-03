Политика
Экономика сегодняТрамп похвалил республиканцев за доклад по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев с опровержением основных доводов, выдвинутых демократами в рамках разбирательства по импичменту. Американский президент написал об этом на своей странице в Twitter.
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Происшествия
В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Здоровье
В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году
Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Спорт
Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
Происшествия
Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев
Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Политика
Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму
В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Гаджеты
Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО
Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Политика
Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом
ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Футбол
ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1
ЦСКА с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 18-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой с передачи форварда Евгения Луценко.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
Экономика
Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов
В 2019 году доля обязательных платежей россиян превысит 15% от доходов.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Армия и оружие
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).