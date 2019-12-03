Президент США Дональд Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев с опровержением основных доводов, выдвинутых демократами в рамках разбирательства по импичменту. Американский президент написал об этом на своей странице в Twitter.

Трамп похвалил республиканцев за доклад по импичменту

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