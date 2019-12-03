Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп похвалил республиканцев за доклад по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев с опровержением основных доводов, выдвинутых демократами в рамках разбирательства по импичменту. Американский президент написал об этом на своей странице в Twitter.
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев по импичменту

ТАССвчера в 19:02

В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

РБКвчера в 17:51

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 17:02

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

REGNUMвчера в 19:14

Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа

Коммерсантъвчера в 19:22

Трамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Газета.Ruвчера в 20:42
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Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС вчера в 02:11
Происшествия

В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM вчера в 11:49
Здоровье

В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году

Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.
Кубанские новости вчера в 00:41
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
Вести.Ru вчера в 17:37
Происшествия

Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
РЕН ТВ вчера в 23:37
Политика

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Ведомости вчера в 16:17
Гаджеты

Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО

Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
iXBT.com вчера в 06:50
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК вчера в 13:17
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
Политика

Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом

ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.
Тонкости туризма вчера в 06:11
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ вчера в 20:54
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело 01 декабря в 13:54
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Происшествия

Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Газета.Ru вчера в 05:21
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru вчера в 15:06
Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

ЦСКА с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 18-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой с передачи форварда Евгения Луценко.
Спорт-Экспресс вчера в 13:21
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Экономика

Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов

В 2019 году доля обязательных платежей россиян превысит 15% от доходов.
Телеканал 360° вчера в 18:09
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости вчера в 02:04
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