Общество
Lenta.ruПеред Белым домом начались беспорядки
Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN. Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов.
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о поиске трехлетней Вари под Псковом
Заявка о поисковой операции поступила в петербуржский отряд «Лиза Алерт» на следующий день после пропажи трехлетней Вари П. из садоводческого товарищества «Кебь» в Псковском районе.
Невские Новости 12:21
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
Наука
Самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК
Экономика сегодня 12:03
Политика
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Футбол
Наставник «Баварии» Флик прокомментировал итоги матча с «Фрайбургом»
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча чемпионата Германии против "Фрайбурга".
Газета.Ru 16:21
Наука
Есть и не толстеть людям помогает мутация в генах
Слово и Дело 13:29
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors
RT на русском 16:37
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 28 мая в 19:25
Общество
Смертность от коронавируса в Швеции побила мировой рекорд
Число жертв коронавирусной инфекции в Швеции побило мировой рекорд.
Gazeta.SPb 17:25
Общество
Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке
Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
РИА Новости 15:46
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
Более 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке
Сегодня на Петровке полиция снова задержала журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр.
Эхо Москвы вчера в 11:10
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
Российская газета 15:55