На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.

Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

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