Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
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Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

РИА Новости13:05

Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

РБК11:41

Трамп похвалил свою охрану за то, что «не мог бы чувствовать себя еще более защищенным»

Вести.Ru10:10

В США начались столкновения перед Белым домом

Московский Комсомолец10:14

Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

RT на русском09:49

Трамп похвалил работу сотрудников спецслужб во время протестов у Белого дома

ТАСС09:39

Трамп из Белого дома погрозил протестующим «самыми злобными собаками»

Lenta.ru09:51
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
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Космос

Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео

Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
34
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 08:27
1K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,6K
Политика

В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя

Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 12:32
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
1K
Общество

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
121
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Политика

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
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Игры

На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2

После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 09:17
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
5
Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
88
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
13
Происшествия

Установлены личности почти половины участников перестрелки под Киевом

МВД Украины установило личности 28 участников перестрелки городе Бровары, сообщила 30 мая пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 10:24
Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Общество

Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
533
Экономика

ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года

Ruinformer.com вчера в 05:16
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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Происшествия

Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании

Lenta.ru 11:06
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
4
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
12
Общество

Глава Крыма изменил правила въезда для командированных граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме готовности на полуострове для приезжающих в командировку.
РЕН ТВ 09:52
18
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран

Российская газета 28 мая в 16:18
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