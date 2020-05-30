Общество
ИА Красная ВеснаТрамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
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Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Космос
Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео
Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
Игры
На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2
После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 09:17
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия
Установлены личности почти половины участников перестрелки под Киевом
МВД Украины установило личности 28 участников перестрелки городе Бровары, сообщила 30 мая пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 10:24
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com вчера в 05:16
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Глава Крыма изменил правила въезда для командированных граждан
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме готовности на полуострове для приезжающих в командировку.
РЕН ТВ 09:52
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран
Российская газета 28 мая в 16:18