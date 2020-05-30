с чего всё началось

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.

Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

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