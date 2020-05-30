Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп похвалил
 работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания, проходивших в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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