Политика

ИзвестияИзвестияТрамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Армия США обладает «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели во много раз быстрее, чем «обычные», заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает Politicus USA в понедельник, 10 февраля.
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Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ruвчера в 13:16

Что известно о супербыстрых ракетах США

Российская газетавчера в 16:06

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

РИА Новостивчера в 14:05

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

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Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

РБКвчера в 18:57

Трамп сообщил о наличии у США множества «супербыстрых» ракет для противостояния РФ

Интерфаксвчера в 13:02

Трамп обвинил Обаму в утечке информации о системе вооружений в Россию

Известиявчера в 13:33
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Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
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ГЛАС.RU 09 февраля в 05:02
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Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
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В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США могут столкнутся с дефицитом клюшек для игроков элитного дивизиона мирового хоккея из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 21:43
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Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета вчера в 05:59
Футбол

Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»

Экс-игрок хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о дебюте нападающего Фёдора Смолова в основе "Сельты" в матче 23-го тура Примеры против "Севильи" (2:1).— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер.
Soccer.ru вчера в 19:07
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости вчера в 09:14
Гаджеты

Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты

Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Игромания.ру вчера в 15:39
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
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Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
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Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Здоровье

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
МордовМедиа вчера в 09:07
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
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Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM вчера в 21:47
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra вчера в 10:45
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