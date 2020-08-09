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РИА Новости
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.В источнике
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Российская газета

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Российская газетавчера в 13:49
Известия

Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса от журналистки

Известиявчера в 13:32
Комсомольская правда

Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи

Комсомольская правдавчера в 08:53
Телеканал 360°

Трамп ушел с трибуны после неудобного вопроса журналиста. Видео

Телеканал 360°вчера в 12:05
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

РИА Новостивчера в 11:40
REGNUM

Трамп ушел с пресс-конференции из-за попытки журналистки уличить его во лжи

REGNUMвчера в 10:53
Вести.Ru

Бегство Трампа от неудобного вопроса попало на видео

Вести.Ruвчера в 13:13

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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«Спартак»: «Молчать не будем, будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» через свой аккаунт в Instagram обратилась к болельщикам после ничьей с «Сочи» со счётом 2:2. Игра обернулась грандиозным судейским скандалом из-за назначенных в ворота московской команды пенальти.
Евро-футбол.ру17:19

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:22
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