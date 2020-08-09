Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.