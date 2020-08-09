Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Смотрите также
Екатерина Диденко оправдалась за отношения напоказ после смерти мужа
Шесть французских туристов убиты в Нигере
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
Falcon 9 со спутниками Starlink произвел старт с мыса Канаверал
В Барановичах ОМОН убегает от протестующих. Видео
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Митингующие у отделения посольства Белоруссии в Петербурге разошлись
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
Международный фестиваль искусств имени Чайковского завершился в Клину
Под Волгоградом утонули четверо индийских студентов
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Протестующие в Минске начали возводить баррикады
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Шесть французских туристов убиты в Нигере
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.В источнике
Подробнее о событии
Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи
Комсомольская правдавчера в 08:53