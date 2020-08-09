Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
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Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube. Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации.В источнике
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Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи
Комсомольская правдавчера в 08:53