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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube. Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Российская газетавчера в 13:49
Комсомольская правда

Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи

Комсомольская правдавчера в 08:53
Вести.Ru

Бегство Трампа от неудобного вопроса попало на видео

Вести.Ruвчера в 13:13
Телеканал 360°

Трамп ушел с трибуны после неудобного вопроса журналиста. Видео

Телеканал 360°вчера в 12:05
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

РИА Новостивчера в 11:40
REGNUM

Трамп ушел с пресс-конференции из-за попытки журналистки уличить его во лжи

REGNUMвчера в 10:53
Известия

Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса от журналистки

Известиявчера в 13:32

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Коммерсантъ18:36
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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