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Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Изначально пресс-служба Белого дома не комментировала причину, по которой президент покинул помещение. Однако позднее Трамп вернулся и рассказал, что уходил из-за стрельбы на улице рядом с Белым домом.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
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ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
Коммерсантъ

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Коммерсантъ18:25
РБК

Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома

РБК18:39
RT на русском

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

RT на русском18:30
РИА Новости

При стрельбе у Белого дома пострадали два человека

РИА Новости20:28
Lenta.ru

Появились подробности о стрельбе у Белого дома во время выступления Трампа

Lenta.ru20:46
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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