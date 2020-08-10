Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Изначально пресс-служба Белого дома не комментировала причину, по которой президент покинул помещение. Однако позднее Трамп вернулся и рассказал, что уходил из-за стрельбы на улице рядом с Белым домом.