Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом
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Изначально пресс-служба Белого дома не комментировала причину, по которой президент покинул помещение. Однако позднее Трамп вернулся и рассказал, что уходил из-за стрельбы на улице рядом с Белым домом.В источнике
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
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