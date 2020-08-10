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Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Изначально пресс-служба Белого дома не комментировала причину, по которой президент покинул помещение. Однако позднее Трамп вернулся и рассказал, что уходил из-за стрельбы на улице рядом с Белым домом.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
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ТАСС

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы около Белого дома

ТАСС18:42
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

РИА Новости18:26
Lenta.ru

Трампа увели с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома

Lenta.ru18:32
RT на русском

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

RT на русском18:30
Коммерсантъ

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Коммерсантъ18:25
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22
РБК

Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома

РБК18:39

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