Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
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Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube. Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации.В источнике
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Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи
Комсомольская правда08:53