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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube. Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Российская газета13:49
Известия

Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса от журналистки

Известия13:32
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

РИА Новости11:40
Телеканал 360°

Трамп ушел с трибуны после неудобного вопроса журналиста. Видео

Телеканал 360°12:05
Вести.Ru

Бегство Трампа от неудобного вопроса попало на видео

Вести.Ru13:13
REGNUM

Трамп ушел с пресс-конференции из-за попытки журналистки уличить его во лжи

REGNUM10:53
Комсомольская правда

Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи

Комсомольская правда08:53

Помощник президента США угрожает всем, кто попытается влиять на выборы

Любые иностранные силы, которые попытаются вмешаться в выборы президента США, столкнутся с «серьезными последствиями», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен 9 августа, сообщает CBS News.
ИА Красная Весна15:50

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходит15:52
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