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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube. Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации.В источнике
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Российская газета

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Российская газетавчера в 13:49
REGNUM

Трамп ушел с пресс-конференции из-за попытки журналистки уличить его во лжи

REGNUMвчера в 10:53
Вести.Ru

Бегство Трампа от неудобного вопроса попало на видео

Вести.Ruвчера в 13:13
Телеканал 360°

Трамп ушел с трибуны после неудобного вопроса журналиста. Видео

Телеканал 360°вчера в 12:05
РИА Новости

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

РИА Новостивчера в 11:40
Известия

Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса от журналистки

Известиявчера в 13:32
Комсомольская правда

Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи

Комсомольская правдавчера в 08:53

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Вторичное жилье застыло в ожидании
Коммерсантъвчера в 03:22
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30