Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

СМИ расценили слова Трюдо как шпильку в адрес Трампа, который часто проводит пресс-конференции в ходе официальных встреч с коллегами. Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
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Саммит НАТО закончился скандалом

Российская газетавчера в 14:54

Трюдо связал свои комментарии о Трампе с объявление места проведения G7

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Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

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Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе

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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Lenta.ruвчера в 09:37

Трамп назвал премьер-министра Канады двуличным

РЕН ТВвчера в 09:30

Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

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ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

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Lenta.ru 00:36
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БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
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В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
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Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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