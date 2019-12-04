Политика
Газета.RuТрамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»
СМИ расценили слова Трюдо как шпильку в адрес Трампа, который часто проводит пресс-конференции в ходе официальных встреч с коллегами. Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
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Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
В Германии назвали главного противника НАТО
Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Экономика
На проект канатного метро в Краснодаре выделят 400 тысяч долларов
БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Транспорт
ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Путешествия
Названы самые опасные страны для путешествий
Страны Латинской Америки могут подарить туристам массу впечатлений, но там безопасно только в туристических районах.
Кино
Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему продолжения «Брата 2» не будет
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее, 25 ноября, исполнительный директор сообщал о том, что «Нафтогаз» готов получить долг от «Газпрома» на основании решения Стокгольмского арбитража в размере около 3 млрд долларов газом.
Здоровье
Главного врача ищут для больницы в Серышевском районе
Кандидатов подбирает Министерство здравоохранения Амурской области. Сообщается, что будущего рукводителя обеспечат жильем.
Здоровье
В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»
Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.