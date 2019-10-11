Политика

ИзвестияИзвестияТрамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября. Если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом $250 млрд в год до 30% с 25%. Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года.
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Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР

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Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

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США-Китай: торговая война набирает обороты

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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
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Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
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Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

Газета.Ru 01:34
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Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

REGNUM вчера в 23:36
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
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Сумаила кикнули из Quincy Crew. Команда прошла на The Summit 11

Менеджер Quincy Crew Джек «KBBQ» Чен сообщил о кике Сумаила «SumaiL» Хассана.
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Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию

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Самые распространенные болезни младенцев назвал Минздрав

Наиболее часто у детей на первом году жизни обнаруживаются болезни органов дыхания — за 2018 году было зафиксировано более 2 млн случаев.
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Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах

Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Россияне стали больше экономить на лечении и образовании

С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
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Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан

Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
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Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
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В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

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