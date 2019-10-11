Политика
ИзвестияТрамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября. Если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом $250 млрд в год до 30% с 25%. Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года.
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Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Европейско-Азиатские новости 02:06
Технологии
Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах
Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Ferra вчера в 09:59
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
REGNUM вчера в 23:36
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Киберспорт
Сумаила кикнули из Quincy Crew. Команда прошла на The Summit 11
Менеджер Quincy Crew Джек «KBBQ» Чен сообщил о кике Сумаила «SumaiL» Хассана.
Cyber.sports.ru 01:51
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Политика
Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию
В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.
Lenta.ru 02:36
Здоровье
Самые распространенные болезни младенцев назвал Минздрав
Наиболее часто у детей на первом году жизни обнаруживаются болезни органов дыхания — за 2018 году было зафиксировано более 2 млн случаев.
Милосердие.ru 02:46
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах
Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Москва 24 02:37
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество
Россияне стали больше экономить на лечении и образовании
С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.
Новый День вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека
В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 09 октября в 01:24
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Экономика
Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа
Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Вести.Ru 02:54