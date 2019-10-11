Политика

ИзвестияИзвестияТрамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в столице США прошел очень хорошо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миннесота.
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Трамп назвал хорошими переговоры с Китаем

РБК22:06

США-Китай: торговая война набирает обороты

Вестник Кавказавчера в 22:00

Трамп: Китай должен сам решать относительно расследования против Байдена и его сына

ТАСС20:49

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Российская газета19:01

Переговоры США и КНР по торговле идут хорошо, заявил Трамп

РИА Новости17:15

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RT на русском10:04

Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

Известия20:38
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Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
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