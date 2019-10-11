Политика
ИзвестияТрамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в столице США прошел очень хорошо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миннесота.
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Discover24 вчера в 05:57
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта 07:32
Кино
Фильм «Джокер» лидирует в российском и американском прокате
Фильм «Джокер» лидирует в российском и американском прокате. Картина вызвала настоящий ажиотаж.
Aobe.ru 07 октября в 19:59
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Происшествия
Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
RT на русском 17:21
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 13:43
Теннис
Теннис. Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
Первая ракетка России Дании Медведев провел поединок 1/8 финала на престижном турнире в Шанхае.
Bookmaker-ratings.ru 03:12
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Ридус 17:17
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Фигурное катание
Мишин рассказал, чем Туктамышева лучше других фигуристок
Тренер Алексей Мишин рассказал, чем Елизавета Туктамышева лучше других фигуристок.
АиФ Удмуртия 22:16
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Здоровье
Российское здравоохранение ждёт модернизация
Владимир Путин провёл совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
ОГТРК Ямал-Регион 01:20
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41