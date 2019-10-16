Армия и оружие
Газета.RuТрамп положительно высказался о российской помощи Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Сирии со стороны России не является причиной для беспокойства, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие
Армия США узрела «пробел» в своей ПРО
Армия США больше не хочет покупать системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome разработки израильской компании Rafael, однако в случае отсутствия подобных американских аналогов к 2023 году, возможно, продолжит такие закупки у Израиля, пишет Breaking Defense.
Lenta.ru 17:07
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Транспорт
Минтранс считает убыточным метро в регионах
По словам представителя Минтранса, орган расставил другие приоритеты по развитию отрасли.
ФедералПресс 07:38
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Культура
Завтра в Красноярске начнётся фестиваль Дмитрия Хворостовского
7 канал Красноярск вчера в 09:17
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Спорт
Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре.
Sportbox.RU вчера в 11:30
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
OAnews 09:09
Политика
Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
REGNUM 14:59
Футбол
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом
У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын.
Gazeta.SPb 12:15
Кино
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Футбол
Адриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Матч ТВ 10:52
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла
Похоже, герцогиня Сассекская чувствовала себя вполне комфортно, а вот пользователи Сети не оценили лук Меган.
Woman.ru 03:11
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Технологии
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.
Cyber.sports.ru 16:01
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Киберспорт
Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Армия и оружие
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54