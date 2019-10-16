Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрамп положительно высказался о российской помощи Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Сирии со стороны России не является причиной для беспокойства, сообщает Bloomberg.
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Bloomberg: Трамп не против российской помощи Сирии

Комсомольская правда12:51

Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

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Трамп одобрил российскую помощь Сирии

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Президент США Дональд Трамп не против российском помощи Сирии

Эхо Москвы11:31

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Московский Комсомолец11:28

Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии

Газета.Ru11:50

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Интерфакс11:13
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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Lenta.ru 05:38
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Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре.
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Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

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На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью

Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
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Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом

У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын.
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Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
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В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
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Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

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Эрдоган унизил главу МИД Германии

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В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
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