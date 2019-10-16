Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрамп положительно высказался о российской помощи Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Сирии со стороны России не является причиной для беспокойства, сообщает Bloomberg.
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Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии

Газета.Ru11:50

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Интерфакс11:13

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Московский Комсомолец11:28

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Известия11:16

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Lenta.ru11:09

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

RT на русском11:13

Президент США Дональд Трамп не против российском помощи Сирии

Эхо Москвы11:31
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Музыка

Билли Айлиш обокрали во время концерта

Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Политика

Глава украинского МИД назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какой может быть альтернатива, если отказаться от «формулы Штайнмайера».
Комсомольская правда 14 октября в 22:47
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 12:17
Политика

Визит Эрдогана в Сочи намечен на 22 октября

ТАСС 15:30
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Армия и оружие

Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия 15:25
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Политика

МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Космос

Люди никогда не выйдут за пределы солнечной системы – нобелевский лауреат

Новоиспечённый нобелевский лауреат, швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы Мишель Майор заявил, что путешествие за пределы солнечной системы невозможно.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:38
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Спорт

Подчуфарова прокомментировала информацию о смене гражданства

Матч ТВ 08:57
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской

Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма 07:19
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт 07:00
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Авто

Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris

Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
Автоновости дня 02:57
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Авто

Седан Bentley Flying Spur получил новую версию

Компания Bentley презентовала новую версию седана Flying Spur под названием Blackline.
Goroday.ru вчера в 09:42
Финансы

Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Футбол

Главным тренером ФК «Нижний Новгород» станет Роберт Евдокимов

Главным тренером ФК «Нижний Новгород» станет Роберт Евдокимов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
РБК Нижний Новгород 09:32
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Гаджеты

Google представила первый смартфон с сенсором движения

Американская компания Google представила смартфон Pixel 4. Модель оснащена сенсором движения и улучшенной камерой.
Известия вчера в 12:21
Кино

«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ

За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка обнаружили алкоголь

У 6-летнего ребенка из Кировской области, насмерть сбитого работником правоохранительных органов, был обнаружен алкоголь в крови.
Discover24 03:06
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