Финансы
КомпанияРубль резко укрепился вслед за нефтью
Валюта потеряла 2,10%, а ее курс установился на отметке 84,5 рубля. Вместе с тем резко начали расти акции компаний сырьевого сектора России.
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Политика
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Общество
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Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации
Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
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Общество
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Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
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Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области
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Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Авто
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Происшествия
РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Автоспорт
Нико Росберг хочет участвовать в виртуальных гонках
В ближайшее воскресенье состоится виртуальный Гран При Вьетнама, в котором примут участие несколько действующих гонщиков Формулы 1. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что с радостью присоединился бы к ним, но у него нет такой возможности.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Заразившимся коронавирусом мужчиной оказался депутат ЗС РК
По данным издания, мужчина проживает в другом регионе.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
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Новым Акваменом может стать открытый гей
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Общество
Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Происшествия
Первого нарушителя режима самоизоляции привлекли к ответственности в Ивановской области
Как уже сообщал КстатиNеws, с сегодняшнего дня в Ивановской области действует режим всеобщей полной самоизоляции.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
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Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Происшествия
Прибывшие из Пхукета иркутяне захватили автобус
Четыре автобуса забрали прилетевших с Пхукета прямо из аэропорта и должны были отвезти их в реабилитационный центр «Шелеховский», где создан обсерватор для самоизоляции вернувшихся из-за границы иркутян.