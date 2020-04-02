Финансы

КомпанияКомпанияРубль резко укрепился вслед за нефтью

Валюта потеряла 2,10%, а ее курс установился на отметке 84,5 рубля. Вместе с тем резко начали расти акции компаний сырьевого сектора России.
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Рубль резко подскочил вслед за нефтью, вернувшейся выше $30

ПРАЙМ11:00

Рубль резко укрепился вслед за нефтью на Мосбирже

Профиль10:48

Рубль резко укрепился вслед за нефтью

Компания10:51

Трамп помог курсу рубля взлететь

Lenta.ru10:59
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Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Экономика

Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Интерфакс 07:20
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации

Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
Новости Архангельска 29.ru 10:47
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Известия 05:16
Политика

Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Российская газета 10:56
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
Политика

Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом

РИАМО 10:12
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

110km.ru вчера в 05:22
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Автоспорт

Нико Росберг хочет участвовать в виртуальных гонках

В ближайшее воскресенье состоится виртуальный Гран При Вьетнама, в котором примут участие несколько действующих гонщиков Формулы 1. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что с радостью присоединился бы к ним, но у него нет такой возможности.
F1news.ru 09:35
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Ведомости 08:42
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру 10:10
Общество

Заразившимся коронавирусом мужчиной оказался депутат ЗС РК

По данным издания, мужчина проживает в другом регионе.
Петрозаводск говорит 10:26
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 30 марта в 09:37
Кино

Новым Акваменом может стать открытый гей

iReactor 08:34
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Происшествия

Первого нарушителя режима самоизоляции привлекли к ответственности в Ивановской области

Как уже сообщал КстатиNеws, с сегодняшнего дня в Ивановской области действует режим всеобщей полной самоизоляции.
Кстати.News 10:07
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Происшествия

Прибывшие из Пхукета иркутяне захватили автобус

Четыре автобуса забрали прилетевших с Пхукета прямо из аэропорта и должны были отвезти их в реабилитационный центр «Шелеховский», где создан обсерватор для самоизоляции вернувшихся из-за границы иркутян.
Байкал24 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
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